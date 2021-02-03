شكرا لقرائتكم خبر عن أخده بعد سنة من غنائه.. تخيل مطرب أرابيسك كان أجره كام عن أشهر تتر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "ويرفرف العمر الجميل الحنون ويفر ويفرفر"..من منا لم يسمع هذا التتر الذى أصبح أيقونة لتترات المسلسلات فى عصرها الذهبى ومن أشهر وأجمل التترات التى حفظها الملايين وعاشت فى وجدانهم ، ولازالت تحظى بنسب مشاهدة واستماع عالية لأنها تعيد أجمل الذكريات.

تتر مسلسل أرابيسك الشهير الذى كتبه الشاعر سيد حجاب ولحنه الموسيقار العبقرى عمار الشريعى ، فهل تتخيل كم تقاضى الفنان ذو الصوت الرائع حسن فؤاد كأجر عن غناء هذا التتر الخالد؟

فى حواره لتلفزيون الخليج 365 كشف الفنان حسن فؤاد مطرب أرابيسك عن أجره الذى تقاضاه لغناء هذا التتر قائلاً :" كان حوالى 400 جنيه وكان أول أجر أحصل عليه"

ويضحك مطرب الفن الجميل قائلاً :"من فرحتى بنجاح التتر ونجاحى نسيت أروح أستلم الفلوس من خزينة التلفزيون، وافتكرت بعد مرور حوالى سنة"

وتابع:" الموظف استغرب وأنا بستلم المبلغ لأنه شافه قليل جداً على النجاح اللى حققه المسلسل والتتر لكن أنا مكنش فارق معايا غير إنى أغنى وأنجح"

وعن كواليس غنائه لهذا لتتر العظيم أوضح حسن فؤاد أول تعاون له مع الموسيقار الكبير عمار الشريعى واول ظهور له كان فى أوبريت اخترناك الشهير، وبعدها رشحه الموسيقار الكبير لغناء تتر مسلسل أرابيسك.

وأوضح فنان الزمن الجميل:" قعدت جنب عمار الشريعى حوالى 3 سنين وفى مرة قلت له ماترشحنى ياأستاذ أغنى تتر مسلسل، فقال كانت غايبة عنى فين دى"

وتابع: " كان داخل رمضان ولقيته بيرشحنى لغناء تتر مسلسل أرابيسك وكان معتاد وقتها إن اللى بيغنى تترات الأعمال الضخمة على الحجار ومحمد الحلو، وكان المؤلف الكبير أسامة أنور عكاشة رافض إنى أغنى التتر لأنها ستكون مغامرة وأنا صوت جديد ومحدش يعرفنى والعمل ضخم وسيعرض فى رمضان"

واستكمل مطرب أرابيسك كواليس غنائه لأشهر أعماله قائلاً:" الأستاذ عمار قال للاستاذ عكاشة هنجيب الولد يسجل ولو معجبكش يبقى نجيب على الحجار أو الحلو، وعندما سمعنى عكاشة أعجب بصوتى وقال يشيل المسلسل ونبقى قدمنا لمصر صوت جديد"

وأكد الفنان حسن فؤاد أن الموسيقارعمار الشريعى قال له :" ياحسن أنا مش عارف هقدمك إزاى فى الكلمات واللحن ده ياابنى، الكلام صعب لكن أنا هرميك فى البحر وعوم ياحبيبى"