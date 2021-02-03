خاص| نهال عنبر تكشف حقيقة وفاة حورية فرغلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، منذ قليل، بوفاة الفنانة حورية فرغلي.

وقالت عنبر، المسئولة عن الملف الصحي بالنقابة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن ما يتردد عبر وسائل التواصل حول وفاة حورية فرغلي، شائعات لا أساس لها من الصحة.

وطالبت نهال عنبر، من الجمهور الدعاء لحورية فرغلي، بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية، والعودة لبلدها بسلام.

يذكر أن، الفنانة حورية فرغلي، سافرت مؤخرًا إلى ولاية شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية،برفقة والدتها وشقيقها، للخضوع لعملية جراحية في الأنف.