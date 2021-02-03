عزة الحسيني: ورشة صناعة الفيلم القصير من أهم فعاليات "الأقصر للسينما الأفريقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، التجهيز لفعاليات الدورة العاشرة التي من المقرر انطلاقها قريبا، وأطلق استمارة المشاركة في ورشته "صناعة الفيلم القصير" والتي يديرها هذا العام المخرج سعد هنداوي من مصر.

هنداوي قدم للسينما المصرية، عدة أفلام منها: (السفاح– ألوان السما السابعة– حالة حب) وغيرها من الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة وقد حصلت أفلامه علي العديد من الجوائز الدولية .

استمارة المشاركة تم طرحها عبر الموقع الرسمي للمهرجان لكل شباب السينمائيين في القارة الأفريقية، الراغبين في المشاركة فيها بالدورة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، أما عن شروط الالتحاق بها يشترط في المتقدم إليها أن يكون له عمل واحد على الأقل يبرز إمكانياته، وتستمر الورشة لمدة 10 أيام وتنتهي بإخراج كل متقدم لفيلم قصير يصور بالأقصر ويعرض في اليوم الختامي من المهرجان .

وصرحت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، في بيان صحفي أن ورشة صناعة الفيلم القصير من أهم فعاليات المهرجان لدورها في صناعة أجيال جديدة من مبدعي السينما في القارة الأفريقية، بدأت منذ الدورة الأولى بقيادة كل من المخرج رضا الباهي من تونس والسيناريست هاني فوزي والمخرج سمير سيف ومدير التصوير كمال عبدالعزيز من مصر، ثم تولى قيادتها من الدورة الثانية وحتى السابعة المخرج الأثيوبي الكبير هايلي جريما وحقق نجاحا كبيراً وتخرج من ورشته العديد من صناع الأفلام الذين أصبحوا الآن مخرجين، وحصل أغلبهم على جوائز عالمية ، كما أدار الورشة في الدورة الثامنة المخرج الكبير خيري بشارة .