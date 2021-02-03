بعد "نمرة اتنين".. سينتيا خليفة تشارك في مسلسلي يسرا ونيللي كريم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تشارك الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة في رمضان المُقبل 2021، بمسلسل "حرب أهلية" بطولة الفنانة يسرا ومسلسل "ضد الكسر" مع الفنانة نيللي كريم، وذلك بعدما أطلت على الجمهور المصري مؤخرًا في مسلسل "نمرة اتنين".

سينتيا بدأت تصوير مشاهدها في العملين قبل أيام، وقالت في بيان صحفي "أنا فخورة باختياري للتمثيل أمام نجوم مصريين كبار مثل الفنانة يسرا والفنانة نيللي كريم في موسم رمضان المقبل، وأعتبر هذا تحدي جديد لي من خلال تجسيد شخصيات مصرية والتحدث باللهجة المصرية، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجمهور المصري والعربي".

"حرب أهلية" تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، إخراج سامح عبدالعزيز، تأليف أحمد عادل، إنتاج العدل جروب وسينرجي.

"ضد الكسر" انطلق تصويره قبل أسبوع تقريبًا، بحضور المنتج جمال العدل، إخراج أحمد خالد، تأليف عمرو عادل، إنتاج العدل جروب وسينرجي.

سينتيا ممثلة ومقدمة برامج لبنانية، ولدت لعائلة محبة للفنون، وقضت أغلب طفولتها في مدينة البترون الساحلية، بدأت مسيرتها الفنية كممثلة منذ نعومة أظافرها في سن الحادية عشرة.