ما هي حقيقة تدهور صحة الفنان يوسف شعبان؟

محمد الفلاح - الأربعاء 3 فبراير 2021

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان الكبير يوسف شعبان.



وقال زكي، بحسب ما نشرته صحف مصرية إن يوسف شعبان بصحة جيدة وحالته الصحية مستقرة تماماً، معرباً عن استيائه الشديد إزاء تناول مثل تلك الشائعات عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وكان أشرف زكي قد تقدم، في شهر أغسطس الماضي، ببلاغ إلى النائب العام ضد مروّجي شائعات مرض ووفاة الفنانين، في ‏استجابة للمخرج محمد عبد العزيز، الذي خاطبه في رسالة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "‏فيسبوك" ‏بسرعة التقدم ببلاغ للنائب العام بصفته نقيب الممثلين للتحقيق مع مروّجي شائعات وفاة الفنانين.‏