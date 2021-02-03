أحمد زاهر يرد على انتقادات طاولته لرفضه أداء بناته “مشاهد ساخنة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: خرج الممثل المصري أحمد زاهر عن صمته إزاء الانتقادات الحادة التي تلقاها من الوسط الفني في بلاده، بعد إعلانه رفض أداء بناته مشاهد حميمة او قبلات في التمثيل.

وقال زاهر خلال حلوله ضيف الإعلامية المصرية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” على شاشة ON: “أصررت على إبعاد ملك وليلى عن التمثيل لفترة 8 سنوات حتى لا أكرر خطأ بعض النجوم الأطفال الذين شاهدهم الجمهور في كل مراحل حياتهم فملّ منهم، فالجمهور عندما يشاهد الممثل في كافة المراحل يظل يراه طفلاً ويحاسبه بعنف”.

وأكّد أنه لم يحاول أبداً تأمين الأدوار لبناته، بل يكتفي بدور التشجيع، مع الحرص على اختيار الأدوار التي تلائمهما مع والدتهما.

وردّ بشكل مباشر على الناقد الفني طارق الشنّاوي الذي استنكر أداء زاهر أدوار الشر في وقت يرفض فيه أداء ابنته قبلة.

وقال أحمد زاهر إنّ “القضيتين عكس بعض تماماً، فأنا أقدم الشر للمشاهد كرسالة حتى يتجنبوه، ومش لازم أطلع أبوس وأحضن عشان أبقى ممثل، ولا ألوم على أي زميل قدم هذه المشاهد، ولكن انا وعائلتي لا نقوم بها”.

وشدّد على أنّ المشاهد “الساخنة” من الخطوط الحمراء التي وضعها لنفسه منذ بداية مشواره الفني، ويرفضها بشكل مبدئي، وليس لأن الأمر يتعلق ببناته”.