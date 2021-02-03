ما هي الأفلام المرشّحة لجوائز “غولدن غلوب”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: ستتنافس أفلام مثل “مانك” و”بروميسينغ يانغ وومان”، على جائزة أفضل فيلم في حفل جوائز “غولدن غلوب”، لعام 2021 التي أعلنت الترشيحات لها اليوم الأربعاء، بينما ستتنافس مسلسلات مثل “ذا كراون” و”ذا ماندالوريان” على جائزة أفضل مسلسل.

وستشمل المنافسة على جائزة “غولدن غلوب” لأفضل فيلم درامي أفلام “نومادلاند” و”ذا ترايل أوف شيكاغو 7″ و”ذا فاذر”، بينما تشمل قائمة أفضل فيلم كوميدي أو موسيقي الجزء الثاني من فيلم “بورات” والفيلم الموسيقي “هاميلتون” و”ذا بروم” و”ميوزيك” و”بالم سبرينغز”.

ومن المقرّر أن يقام الحفل، الذي يبدأ به موسم الجوائز في هوليوود في زمن الجائحة، يوم 28 شباط (فبراير)، وستقدّمه الممثلتان تينا فاي وإيمي بولر. وتختار رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية المرشحين والفائزين.