عصابة تسرق محل مجوهرات.. ما علاقة عادل إمام؟!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أقدمت عصابة سرقة على السطو على محل مجوهرات، معتمدة الطريقة عينها التي نفذّها الفنان المصري عادل إمام في فيلم “لصوص لكن ظرفاء” الذي جمعه في عام 1968 مع الممثلين أحمد مظهر وماري منيب ويوسف فخر الدين ومديحة سالم، ومن إخراج إبراهيم لطفي الذي اشترك مع فاروز الشهاوي في الكتابة.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن لصوصاً سرقوا مصاغاً من محل مجوهرات، بثقب السقف من شقة أعلى المحل في مدينة المنزلة في محافظة الدقهلية شمال البلاد.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغاً بسرقة مشغولات ذهبية بلغت 6 كيلو غرامات من محل ذهب يعود لتاجر يدعى يوسف الأزهري، وبمعاينة المحل تبيّن أن اللصوص قاموا بعملية السطو من خلال فتحة بسقف الشقة التي تعلوه.

وكشفت التحريات بعد معاينة الشرطة، أن اللصوص اقتحموا الشقة العلوية التي غاب عنها أصحابها لسفرهم، وقاموا بثقب فتحة في أرضيتها، حيث نزلوا منها عبر الحبال إلى الأسفل، مستغلين إغلاق المحل للإجازة وسرقوا كميات كبيرة من الذهب.

وقررت الأجهزة الأمنية تشكيل فريق لكشف ملابسات الحادث، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في المكان والشوارع المحيطة، والاستماع لأقوال الجيران، وفحص المسجلين، والمشتبه بهم في دائرة القسم، والعاملين بالمحل، والمترددين عليه خلال الفترة الماضية.