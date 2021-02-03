مغني الراب سيلينتو متهم بقتل ابن عمه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: ألقت الشرطة الأميركية القبض على مغني الراب سيلينتو بتهمة إطلاق النار على ابن عمه وقتله، وهو الآن يواجه تهمة القتل عن عمد، بحسب ما أفاد موقع “تي إم زي” الأميركي.

وتم القبض على مغني الراب يوم الاثنين بتهمة قتل فريدريك روكس بعد تحقيق في وفاة الرجل، وهو الآن محتجز في سجن مقاطعة ديكالب، وفقاً لقسم شرطة مقاطعة ديكالب الأميركية.

وأفاد رجال الشرطة بأنهم وجدوا روكس مقتولاً في الشارع يوم 21 كانون الثاني (يناير) كما وجدوا 8 رصاصات في مسرح الجريمة وأضافوا أنهم لم يجدوا دافعاً واضحاً وراء الجريمة حتى الآن.

وأما عن كيفية ربط سيلينتو بالجريمة، فقال رجال الشرطة إنهم حصلوا على لقطات من كاميرات المراقبة من بعض المنازل في المنطقة التي التقطت طلقات النار والعديد من المركبات التي هربت من ساحة الجريمة.

وكان عام 2020 صعباً على سيلينتو من الناحية القانونية. تم توقيفه في تشرين الأول (أكتوبر) لأنه كان يقود بسرعة 230 كيلومتراً في الساعة وفي أيلول (سبتمبر)، تم توقيفه لارتكابه تهمتين جنائيتين: الاعتداء بسلاح مميت وتهديد الناس بفأس.

وطلب ممثل النجم توجيه الدعوات الإيجابية لمغني الراب، مدعياً أنه يعاني منذ عدة أعوام من “سلسلة من أمراض الصحة العقلية”. ويقول الممثل إنه يأمل في أن يواصل محبوه دعمه وذكره وعائلته في صلواتهم.