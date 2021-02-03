جمهور رحمة رياض يتصدى لانتقادات مشاركتها في لجنة “عراق آيدول”.. “كلنا رحمة رياض”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: منذ الإعلان عن انضمامها إلى لجنة تحكيم برنامج المواهب “عراق آيدول”، الذي أطلقته أخيراً محطة “أم بي سي”، والموجّه إلى الجمهور العراقي، تتعرّض الفنانة العراقية رحمة رياض لانتقادات واسعة وهجوم عليها، بحجة أنّها لا تصلح لأن تكون عضوة في لجنة تحكيم، وأنّها لا تملك الخبرة الكافية للجلوس على كرسي التحكيم.

الإنتقادات التي تتلقاها رحمة جعلت جمهورها يُطلق هاشتاغ بعنوان “كلنا رحمة رياض”، للدفاع عنها، وتصدّر الهشتاغ الترند العراقي.

رحمة، وبعد تصدّر اسمها الترند، ودفاع محبّيها عنها، أطلقت تغريدة شكرت الجمهور، وقالت: “انتو ترفعون الراس.. وإن شاء الله دائمًا أكون عند حسن ظنكم، احبكم”.