فن ومشاهير

“عيوني ” لـ أيمن الأعتر تحجز لنفسها مكانًا في توب أنغامي

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: لازالت تحتل اغنية ” عيوني ” للسوبر ستار الليبي ايمن الاعتر المراتب الأولى على تطبيق الموسيقى الأشهر أنغامي فقد حجزت لنفسها مكانا في التوب الليبي وتوب المغرب العربي والقوائم الموسيقى في الخليج.

العمل يعتبر عودة للاعتر بعد غياب عن تقديم اغنية ليبية جديدة.

“عيوني” من كلمات والحان الفنان الليبي عمران و توزيع الموزع البريطاني دايڤد إزرا، وتم التسجيل في استديوهات متروبوليس في لندن.

وكان من المُقرر تصوير أغنية “عيوني” على طريقة الفيديو كليب، الّا أن الإغلاق في لُندن جراء فيروس حال دون تصويرها.

ويُتابع أيمن الأعتر تحضيرات ألبومه الجديد، كما ومن المُقرر أن يطرح عدة أغنيات منفردة خلال العام الحالي 2021.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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