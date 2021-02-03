نسليهان أتاغول تُعلّق على انضمام توبا بويوكستون إلى “ابنة السفير”: بارد ومتعجرف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: التقطت الصحافة صوراً للممثلة التركية نسليهان أتاغول، في أحدث ظهور لها برفقة زوجها الممثل قادير دوغلو، وذلك بعد أزمة مرضها وانفصالها عن مسلسل “ابنة السفير”.

نسليهان تحدّثت للصحافة، قائلةً أنّها فقدت خمسة كيلوغرامات من وزنها، وأضافت: “ولكنّي أفضل كما ترون. أتعب كلّما مشيت خطوتين، لكن على الأقلّ، بدأتُ هكذا في مصالحة الحياة، وهذا يعني أنّني بخير”.

وعن انفصالها عن مسلسل “ابنة السفير”، قالت إنّ الأمر كان يجب أن يحصل، وأنّه كان يجب أن تحصل على الراحة فجسدها ضعيف، ولا يتحمّل النمط المُتعِب للتصوير، لذلك انفصلت عن المسلسل.

أما عن انضمام زميلتها توبا بويوكستون إلى المسلسل بدلاً منها، فقالت: “أبارك لها، ولا أريد قول شيء آخر، شكراً لكم على اهتمامكم”. وقد وصف ردّ نسليهان بالبارد والمتعجرف.