مجموعة MUST BE READY أحدث إبداعات NY COUTURE للمصمم نبيل يونس

بيروت - سلوى ياسين - عن المكتب الإعلامي: مع انطلاق اسبوع الموضة العالمي افتراضياً قدّمت دار الأزياء الراقية NY Couture BY NABIL YOUNES للمصمم الفرنسي العالمي من أصول عربية نبيل يونس، مجموعة ربيع وصيف 2021 التي حملت عنوان MUST BE READY، حيث كشف عن تصاميم غاية في الروعة والجمال عكست فيض الأنوثة لدى المرأة وأغدقت عليها مراسيم الأناقة الشديدة.

دار NY COUTURE حققت الغاية باستلهام من ألوان الربيع وأزهاره الخلابة فطبعت على القماش الراقي لتزيده جمالاً وسحراً، واستعان باللون الأحمر المتأجج بالحرارة ليناسب السهرات الصيفية الصاخبة مضيفاً على شخصية المرأة مزيداً من الجرأة والحضور الطاغي.

الفساتين الراقية تميزت بالفخامة والنعومة في آن ولبت ذوق المرأة الشغوفة بالموضة والأزياء اضافة الى الذوق الرفيع بالأناقة وقد حرص مصمم الأزياء نبيل يونس على الاهتمام بأدقّ التفاصيل لذا جاء التصوير محترفاً على مستوى عالمي بأنامل المصوّر Luizovega.

المجموعة الجديدة مميزة عن جميع ما قدّمه المصمم يونس سابقاً فقد حملت بمضمونها فناً راقياً حيث تم إختياراسم المجموعة من قبل “آية” وهي فنّانة بريطانية ذات أصول ليبية لا يتجاوز عمرها ال 19 عاماً، تمتلك في جعبتها مجموعة من الأغاني الإنفرادية كانت قد اطلقتها نهاية عام 2020 وقد اطلقت عنواناً للمجموعة وكتبت الاغنية وادّتها بصّوتها لإعجابها الكبير بتصاميم نبيل يونس.

من جهته عبّر المصمم العالمي يونس عن سعادته بهذا التعاون وأبدى إعجابه الكبير بموهبتها وإيمانه بنجاح aYa اية الساحق متوقّعاً أنها ستكون نجمة كبيرة على مستوى اوروبا.

جاءت هذه المجموعة لتضاف الى نجاح المصمم العالمي من أصول عربية نبيل يونس وسنوات النجاح الذهبية التي حققها منذ انطلاقته في مدينة بيروت عاصمة الموضة العربية وهو يحفظ الجميل لهذا البلد وشعبه حيث فتح له الأبواب على مصراعيها واحتضن موهبته وقدّرها تقديراً كبيراً سواء من النساء الذوّاقات للموضة الراقية او الصحافة اللبنانية وكذلك النجمات اللامعات من أيقونات الفن حيث وقّعت اطلالاتهن بأنامله الى جانب عدد كبير من نجمات الفن والاعلام، كما ويدين بالنجاح الكبير لأيقونة الفن والجمال هيفاء وهبي التي تزيّنت بأجمل تصاميمه الساحرة ودعمته بشكل مطلق خلال مرحلة معينة كما ساهمت بحضورها في عروضه الخاصة بترسيخ إبداعه وإظهاره للملايين.