شكرا لقرائتكم خبر عن زومبى وأجواء مرعبة على الأفيش الرسمى لفيلم "الإنس والنمس".. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لفيلم "الإنس والنمس" للنجم محمد هنيدى، عن الأفيش الدعائى للعمل المقرر طرحه في دور العرض السينمائى خلال شهر مايو المقبل، حيث ظهر على الأفيش كل الفنانين المشاركين في بطولة الفيلم مع إضفاء أجواء من الرعب الذى يتناسب مع طبيعة الأحداث.



افيش فيلم النمس والانس

فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي اضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، و سيناريو و حوار شريف عرفة كريم حسن بشير.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد طرحت البرومو قبل أيام، ورصد البرومو مواجهة محمد هنيدى للزومبى، في إطار كوميدى تشويقى ومثير عما سيحدث خلال أحداث الفيلم الذى يجسد فيه دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.