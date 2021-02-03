شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يخوض تجربة الوقوف على المسرح لأول مرة بفكرة استعراضية غنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض النجم خالد سليم أولى تجاربه فى عالم المسرح خلال الفترة المقبلة، وحاليا فى مرحلة تحضيرات عمل مسرحى من إخراج محمد جبر وينتمى إلى طبيعة الأعمال الاستعراضية الغنائية، ويراهن عليه خالد خلال مشواره الفنى بعد تألقه فى مجال التمثيل فى الدراما والسينما والغناء وتقديم البرامج .

وشارك مؤخرا النجم خالد سليم، المطرب الصاعد لؤى خليل فى أغنية جديدة باسم "كان عندك كام" كنوع من الدعم لمجموعة من الشباب من صناع الموسيقى، والبداية كانت من خلال مجموعة من الشباب اقترحوا تقديم خالد سليم للأغنية من كلماتهم والحأنهم، ولكنه فضل دعمهم والوقوف بجوارهم فى بداية مشوارهم الفنى وتقديم لؤى للأغنية مع المشاركة فيها فقط.

الأغنية الجديدة من كلمات مايكل أنور، ومن ألحان جهنوم، ومن توزيع الأزرق، ويستعد "سليم" لتصوير أغنية جديدة بعنوان "عشمني" من كلمات هشام صادق وألحان مدين وتوزيع أحمد عادل ومن المقرر طرحها فى أقرب وقت .

وعلى صعيد آخر عرض للنجم خالد سليم مؤخرا آخر أعماله فى الدراما التليفزيونية "جمال الحريم" عبر قنوات DMC بمشاركة النجمة نور وعدد كبير من الفنانين والذى حقق مشاهدات ضخمة وردود فعل مميزة، وتصدر مؤشرات البحث فى كل حلقاته، ويعد المسلسل من الأعمال المميزة والمختلفة، وشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، منهم دينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.

وشارك مؤخرا النجم خالد سليم، المطرب الصاعد لؤى خليل فى أغنية جديدة باسم "كان عندك كام" كنوع من الدعم لمجموعة من الشباب من صناع الموسيقى، والبداية كانت من خلال مجموعة من الشباب اقترحوا تقديم خالد سليم للأغنية من كلماتهم وألحأنهم، ولكنه فضل دعمهم والوقوف بجوارهم فى بداية مشوارهم الفنى وتقديم لؤى للأغنية مع المشاركة فيها فقط.

الأغنية الجديدة من كلمات مايكل أنور، ومن ألحان جهنوم، ومن توزيع الأزرق، ويستعد "سليم" لتصوير أغنية جديدة بعنوان "عشمني" من كلمات هشام صادق وألحان مدين وتوزيع أحمد عادل ومن المقرر طرحها فى أقرب وقت .