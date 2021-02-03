شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف يستعرض لحظة تلقين أم كلثوم كلمات أغنية "يا أغلى من أيامى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم يوسف الشريف على إحياء الذكرى الـ 46 لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم، التي ملكت القلوب بصوتها العذب الذى ما زلنا نسمتع له حتى الآن، حيث شارك يوسف عبر حسابه بموقع تويتر جمهوره فيديو لعازف الناى الشهير سيد سالم، والذى لقنها كلمات أغنية "يا أغلى من أيامى" خلال غنائها على خشبة المسرح، وعلق قائلاً: "عظمة.. حتى نسيانها طرب.. ذكرى رحيل أم كلثوم".

وترجع قصة الفيديو لإحدى حفلات كوكب الشرق أم كلثوم، حيث نسيت كلمات الأغنية خلال وقوفها على خشبة المسرح، ليقوم عازف الناى سيد سالم بتلقينها الكلمات، والذى كان أقرب شخص لكوكب الشرق ومخلص لها، ولم يكن الفيديو الوحيد الذى يتداول لعازف الناى وإخلاصه لكوكب الشرق، حيث ظهر أيضا في إحدى الحفلات بالخروج عن النوتة الموسيقية وأداء مقطع رائع بالناى وهو ما تفاعل معه الجمهور، وكتبت الصحف فى ذلك الوقت عندما تمرد الناى على أم كلثوم.





وتمر اليوم الذكرى الـ46 على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم إذ رحلت فى القاهرة بعد معاناة مع المرض فى 3 فبراير 1975م، عن عمر ناهز 76 عاما، وتعد أم كلثوم من أبرز المطربين فى القرن العشرين الميلادي، وبدأت مشوارها الفنى فى سن الطفولة.

واستقبل ضريح السيدة أم كلثوم، كوكب الشرق، اليوم زوارها من محبيها وعشاقها حول العالم، وذلك لإحياء الذكرى الـ46 على وفاتها، حيث تزين الضريح بباقات الزهور وتجهيز الضريح والصالون الداخلى لاستقبال الزوار.