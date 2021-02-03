شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية مجرم خطير لفت الأنظار بعد الشبه الكبير بـ هارى ستايلز .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدفة غريبة حصلت خلال الساعات الأخيرة وكشف عنها موقع "ديلى ميل" خلال تقرير نشره مؤخراً حينما تم القبض على مجرم شبيه بالنجم هارى ستايلز لدرجة كبيرة جعلت الكثيرين يظنوا أنه هو نفسه، بسبب درجة الشبه الكبيرة بين الثنائى.



المتهم

وذكر موقع الديلى ميل أن هناك متهم تم القبض عليه داخل ولاية بنسلفانيا ، حيث اتهم بارتكاب جرائم متعددة تضمنت السطو المسلح بالإضافة إلى تهديدات إرهابية، وما أن تم القبض عليه حتى أشارت التقارير إلى الشبه الكبير بينه وبين نجم البوب هاري ستايلز.



هارى ستايلز

كما سلط تقرير الديلى ميل الضوء على المتهم جيسون ساندرلين الذى يبلغ 21 عامًا ، مؤكداً أنه متهم بجرائم اعتداء جسيم على الغير بالإضافة لتهم أخرى منها السرقة والتآمرـ وقالت الشرطة ، بحسب وكالة WTAJ ، إن جنح توجيه تهديدات إرهابية، وسجن كاذب، وهتك عرض ضمن قائمة طويلة للمتهم شبيه هارى ستايلز.



هارى ستايلز والشبيه المتهم

وضمن وثائق المحكمة ، قالت شرطة الولاية إن ساندرلين استخدم بندقية آلية لإجبار ثلاثة أشخاص على الانبطاح في شقة في تيرون بولاية بنسلفانيا في 21 يناير الماضى وهى آخر التهم الموجهة له.

من ناحية أخرى شوهد النجم العالمي هاري ستايلز لأول مرة الشهر الماضى بعد تأكيده علاقته الرومانسية مع المخرجة أوليفيا وايلد البالغة من العمر 36 عامًا، حيث ظهر بإطلالة جديدة وقتها أثناء التنزه في لوس أنجلوس، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتألق هاري ستايلز، آنذاك حيث ارتدى سويت تيشرت إلى جانب شورت وحذاء رياضي وقبعة صغيرة، كما حرص على الالتزام بارتداء الكمامة لحماية نفسه والآخرين من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".