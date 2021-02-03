شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عياش يستعد لخوض تجربته الأولى فى الدراما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى النجم اللبنانى رامى عياش، عرضاً لخوض تجربة تمثيلية جديدة فى مسلسل درامى جديد من إنتاج مصرى، وينافس به فى رمضان المقبل حال تم الاتفاق على التفاصيل، حيث يتكتم النجم اللبنانى عن اسم العمل إلى حين الانتهاء من المفاوضات والبدء فيه بشكل رسمى.

يذكر أن النجم رامى عياش قام ببطولة المسلسل اللبنانى "أمير الليل"، بمشاركة ميس حمدان وداليدا خليل ونهلة عقل داوود وهيام أبو شديد وأسعد رشدان ﺗﺄﻟﻴﻒ منى طايع وﺇﺧﺮاﺝ إيلي برباري وقد لاقى المسلسل نجاحا عندما عُرض فى 2016..

كما قام رامى ببطولة سينمائية بفيلم "باباراتزي" بمشاركة إيمان العاصي عزت أبو عوف كارلا بطرس ميرفا القاضي تاليف أحمد عبد الفتاح وإخراج سعد هنداوى، والذى عُرض عام 2015.

وكان الفنان رامي عياش شارك جمهوره ومعجبيه عبر حسابه الرسمي على تطبيق "تيك توك"، مقطع فيديو جديد، ظهرت فيه زوجته وهي ترقص وتتمايل على أنغام أغنيته الجديد "دقي يا مزيكا"، وسرعان ما لاقى الفيديو تفاعلا كبيرا بين المستخدمين على منصات السوشيال ميديا.