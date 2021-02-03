شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف رأى الراحلة وردة فى صوت مروان خورى فى عيد ميلاده .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم المطرب اللبناني مروان خورى بعيد ميلاده، وهو ليس مطرب فحسب، هو كما لقب فنان شامل، ملحن وكاتب وعاشق للفن والموسيقى منذ طفولته، بالإضافة إلى خوضه تجربة التمثيل، وقدم خلال مشواره مجموعة كبيرة من الأغانى والألبومات الناجحة أشهرها "كل القصايد، خدنى معك، قصر الشوق، كمل حياتك، قلبك على قلبى، كنا أتفقنا، الليلة ليلتنا، تم النصيب".

وإلى جانب مسيرته المميزة في الغناء ، قام بتلحين الكثير من الأغانى لأكبر نجوم الوطن العربى منهم: الفنانة ماجدة الرومى حيث لحن لها 5 أغانى أشهرهم "أحبك أنا، ولا تسأل"، ولحن أيضا للفنانة نوال الزغبى 5 أغنيات منهم "يا رايح ، قلبى دق"، وقام بتلحين 8 أغنيات لكارول سماحة "حبيب قلبى، أتطلع فيى، خليك بحالك، حدودى السما"، كما لحن للفنانة إليسا 7 أغانى منهم" بتمون، كرمالك، ذنبى أنا"، والفنان فضل شاكر "ظلمونى، نار الشوق"، ولم يكتفى بذلك فقد تعاون أيضا مع صابر الرباعى، أصالة، نجوى كرم وغيرهم.

وبعد مسيرته الطويلة في عالم الغناء والتلحين، لفتت نجاحاته الفنانة الكبيرة وردة مما دفعها للقول بأنه ينتمى إلى جيل غير جيله أو يسبق جيله وتعجب بأعماله، وكشف ذلك الفنان مروان خورى فى أحد لقاءاته التلفزيونية، موضحا أن هناك جزء من الموسيقى التي يقدمها تنتمى للجيل السابق أو زمن الفن الجميل، مما يوضح أن رأى الفنانة الراحلة وردة فيه كان في محله، قائلا" في جزء من الموسيقى اللى بقدمها بينتمى للجيل السابق، قالتلى إياها مرة الله يرحمها الفنانة الكبيرة وردة، كنا بنحضر أغنية، وصار في نوع من القرب بينا، مرة أطلعت فيا هيك وقالتلى مروان أنت من الزمن تبعنا شوي".

وأضاف خورى "يمكن الشغلة مش بس بتتعلق بالموسيقى، حتى بالشخصية وحبى للفن، أنا بعتبر الفن أولوية عندى، قبل الشهرة وقبل المال قبل هالتفاصيل، بشتغل موسيقى لإنى بحب الموسيقى، والشغف بالموسيقى قل أكتر من شغفنا للشهرة والوصول".

وتابع "أتمنى نرجع للعصر الذهبى، وبدى قول شغله كمان، مش بس كان في عظماء في الموسيقى، نحنا كتر خيرنا بهالجيل، نحنا الشباب اللى بعمرى وأصغر منى، وكل يوم عم يصير أصعب من اللى قبله كمان، إن عم نقدر نقدم الفن ياللى بدنا ياه".