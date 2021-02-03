شكرا لقرائتكم خبر عن حسن فؤاد عن عودته للفن: أعظم مهنة وشاب قال لى صالحت أمى بسبب أغنيتك"فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان حسن فؤاد الشهير بمطرب أاربيسك عن اللحظة الفارقة التى تسببت فى عودته للفن مجدداً بعد فترة غيابه عن الأضواء لسنوات طويلة.

وقال مطرب أرابيسك فى حواره لتلفزيون الخليج 365 :" مررت بموقف شخصى لا أريد التحدث عنه حالياً ، ولكن هناك عوامل أخرى منها أننى قابلت سيدة بكت عندما رأتنى وقالت انتوا إزاى سبتونا كدة، وأخرى قالت لى لما شفتك فى برنامج قربت بالكرسى من التلفزيون وبكيت وأنا مش عارفة ببكى ليه، هل لأنى بحبك ولا لأنى افتكرت ذكرياتى مع أبويا وأمى ولمة العيلة واحنا بنتفرج على أرابيسك فى رمضان"

وتابع:" كل شيئ بترتيب ربنا لكن الكلام ده كان حافز كبير ليا علشان أرجع، مكنتش أعرف انى مكانتى عند الناس كبيرة كدة وغمرونى بحبهم، وقالوا لى أنت أجمل ذكرياتنا وموجود فى كل بيت"

واستطرد قائلاً: أقول دائماً الفن أعظم مهنة فى العالم إن تم استغلاله، واتعجب عندما رأيت فنان فى أحد البرامج يقول ان مهنتى مهنة تسلية"

وتابع بغضب :" لا ده مش فاهم معنى الفن، الفن ليس لب وتسالى، وأتذكر موقف يظهر أهمية الفن عندما قابلت شاب وحكى لى أنه ذهب زيارة إلى والدته وتشاجرت مع زوجته فقاطعها، وأكد لى هذا الشاب أنه فى لحظة عابرة سمع وهو فى الشارع أغنية أرابيسك واستمع إلى المقطع الذى يقول "أهلك ياتهلك ده أنت بالناس تكون، فسافر إلى أمه وقبل يديها وصالحها"

وأوضح: " الفن مش تسلية الفن بيعلم ويهذب ويبنى ويعلى روح الانتماء والوطنية، ولن ننسى الأغانى الدينية والأعمال الوطنية مثل رأفت الهجان وغيرها التى أثرت فينا وعرفنا منها ما دفعته مصر من دماء غالية وشباب"