شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز المواقف والطرائف فى حياة كوكب الشرق أم كلثوم..في ذكرى رحيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت وتركت إرثا لا يقدر بثمن من الطرب الأصيل والأغانى الخالدة، التى يعشقها الجميع حتى وقتنا الحالي، فكانت ولا تزال وستظل أيقونة الغناء الأولى في مصر والوطن العربى، إنها سيدة الغناء العربى أم كلثوم، معجزة الغناء التي لم يأتى الزمان بمثلها، والتي عرف عنها بجانب موهبتها المميزة من صوت عذب يخطف العقول والقلوب، خفة الظل وسرعة البديهة وكانت حياتها مليئة بالمواقف الطريفة مع جمهورها ،وفى ذكرى رحيلها التي تحل اليوم 3 فبراير نستعرض أبرز المواقف الطريفة في السطور التالية:

تقول أم كلثوم فى كتاب "مذكرات أم كلثوم": "كنت أدرس بعض شخصيات الحضور نادرة الطباع، وكأننى أشاهد فيلمًا مسليًا، ومن بين هؤلاء الذين أتسلى بمراقبتهم فى أثناء حفلاتى الغنائية شخصية، المستمع "العصبى".

ولفتت أم كلثوم، هذا المستمع كثيرًا ما يضحكنى بتصرفاته، فهو عادة يكون هادئًا جدًا قبل أن أغنى، ثم يطرب فتهتاج أعصابه ويصيح بين كل مقطع وآخر بكلمات "أعد" و"كمان يا ست"، ولا يكتفى بذلك بل يتنطط على مقعدة من فرط النشوة ولا يبدى إعجابه بالتصفيق كغيره، بل يقذف بطربوشة فى الهواء، أذكر أننى لاحظت فى إحدى الحفلات أن هذا المتفرج حضر حاسر الرأس بغير طربوش فقلت فى نفسى :"الحمد لله فلن يكون هناك طرابيش تقفز فى الهواء"، ولكن ما أن أنهيت أحد مقاطع الأغنية، حتى رأيت صاحبنا يختطف طربوش جاره ثم يقذف به فى الهواء.

كما حكت أم كلثوم، أيضا فى "مذكرات الأنسة أم كلثوم" أن أحد المستمعين، أكاد أشك فى أنه يحضر حفلاتى ليستمع إلى غنائى أكثر من رغبته فى أن يثير حوله انتباه الناس، إن هذا المستمع ينفرد بين بقية المستمعين بأسلوبه الغريب فى إبداء الإعجاب، فهو لا يصفق بيديه، بل يأتى معه بقطعة الخشب ليدق بها على الأرض، أو المقعد كلما انتشى طربًا.

وتابعت "أم كلثوم": هو لا يقول "أعد" ولا "من الأول يا ست" مثل غيره، بل يطلق "زغرودة" طويلة تثير الضحك فى جنبات المسرح، وهناك الكثير من أنواع المستمعين الذين يستحقون أن أتحدث عنهم، غير أن الحديث عنهم قد يستغرق كتابة كتب ومذكرات كثيرة ومن هؤلاء يتألف الجمهور الذى يحبنى وأحبه.

ومن أبرز المواقف التي توضح خفة ظل أم كلثوم وسرعتها في الرد موقف طريف يحكيه الكاتب الصحفى محمد التابعى في إحدى الفترات كان بينهما خلاف وعندما رأها في سيارتها فأراد أن يخفف من حدة الخلاف بينهما فسألها "إلى أين تذهبين"، لتجيبه "حدائق القبة"، فيقول "طب خدينى معاكى"، ليكون ردها " بقولك حدايق القبة مش حضايق نفسى" لينتهى الحوار بينهما بنوبة من الضحك.

وأصابت إفيهات أم كلثوم الملحن الكبير بليغ حمدي كثيرا، لكن أكثر طرائفه ما يرويه هو عندما اشترى سيارة جديدة، وفي أول زيارة للست شاهدتها من شرفة الدور الثاني، وبعد صعود بليغ سألها عن رأيها في السيارة، لترد"حلوة يا ابني مطلعتهاش معاك ليه".

كما جمعها موقف بنجم الكوميديا الراحل إسماعيل ياسين في إحدى الصيدليات بمحافظة الإسكندرية، حيث وقف إسماعيل ياسين على الميزان فسألته عن وزنه، فرد عليها 78، لترد مداعبة "وده وزنك من غير بوقك"، فيضحك ويطلب منها أن تقف على الميزان وعندما علم وزنها وجدته يقول لها "ده أكيد وزنك من غير صوتك".