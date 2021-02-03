شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف قصة Emily in Paris المرشح لـ Golden Globes أفضل مسلسل كوميدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر منظمو حفل جوائز جولدن جلوب، في نسخته الـ78، ترشيحات هذا العام، حيث يتم اعلان أسماء الفائزين بجوائزها في الحفل السنوى المقرر عقده في 28 فبراير الجارى، وجاء مسلسل Emily in Paris ضمن ترشيحات أفضل مسلسل كوميدى، كما تم ترشيح بطلة المسلسل النجمة ليلي كولينز لجائزة أفضل ممثلة عن مسلسل كوميدي .

مسلسل Emily in Paris اقتحم المسلسل قائمة Nielsen لأفضل 10 عروض تجذب مشاهدة للأسبوع التالي من عرضها الأول، لتتخطي مسلسلات "Grey’s Anatomy" و"Criminal Minds".

تدور أحداث Emily in Paris (ليلي كولينز)، حول مديرة تسويق طموحة في العشرين من عمرها من شيكاغو، حصلت بشكل غير متوقع على وظيفة في باريس عندما استحوذت شركتها على شركة فرنسية للتسويق الفاخر، تم تكليفها بتجديد استراتيجيتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، وتشرع في حياة جديدة في باريس مليئة بالمغامرات والتحديات، وهي تتنافس في الفوز على زملائها في العمل، وتكوين صداقات، والتنقل في العلاقات الرومانسية الجديدة.