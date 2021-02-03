أحمد سعد يطرح أحدث أعماله الغنائية كليب "بناقص".. فيديو

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم أحمد سعد أحدث أعماله الغنائية "بناقص" على طريقة الفيديو كليب، حيث يعود بها إلى لون الغناء العاطفى الدرامى، والتى تحكى فكرتها عن الغدر والخيانة بعد قصة حب طويلة، عاش فيها لحظات سعيدة، إلا انه يكتشف ويعرف الحقيقة عن طريق الصدفة .

أحمد سعد قام بتصوير كليب أغنية "بناقص" منذ فترة فى النمسا بمدينة سالزبورج وهي رابع أكبر مدينة نمساوية ومسقط رأس الموسيقار الشهير موتسارت.

وقال سعد إنه تم إعداد وتجهيز التصوير فى أكثر من شهر مع المخرج النمساوى إيديسون أبا كارديس، وتم الاستقرار على فكرة بسيطة تعبر عن معنى ومفهوم كلمات الأغنية، واستغرق تصوير الكليب يوما كاملا.

كليب "بناقص" كلمات هشام صادق وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى أشرف البرنس وهو من إنتاج "مزيكا" وتم طرحه الآن على اليوتيوب .