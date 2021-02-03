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أحمد سعد يطرح أحدث أعماله الغنائية كليب "بناقص".. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - طرح النجم أحمد سعد أحدث أعماله الغنائية "بناقص" على طريقة الفيديو كليب، حيث يعود بها إلى لون الغناء العاطفى الدرامى، والتى تحكى فكرتها عن الغدر والخيانة بعد قصة حب طويلة، عاش فيها لحظات سعيدة، إلا انه يكتشف ويعرف الحقيقة عن طريق الصدفة .

 

أحمد سعد قام بتصوير كليب أغنية "بناقص" منذ فترة فى النمسا بمدينة سالزبورج وهي رابع أكبر مدينة نمساوية ومسقط رأس الموسيقار الشهير موتسارت.

 

 

وقال سعد إنه تم إعداد وتجهيز التصوير فى أكثر من شهر مع المخرج النمساوى إيديسون أبا كارديس، وتم الاستقرار على فكرة بسيطة تعبر عن معنى ومفهوم كلمات الأغنية، واستغرق تصوير الكليب يوما كاملا. 

 

كليب "بناقص" كلمات هشام صادق وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى أشرف البرنس وهو من إنتاج "مزيكا" وتم طرحه الآن على اليوتيوب . 

 

 

 

وفى سياق آخر، طرح مؤخرا النجمان أحمد سعد ووائل الفشني أغنية جديدة تحمل اسم "افرح" وهى من كلمات وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى خالد نبيل.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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