Questlove يحقق نجاحًا جديدًا .. تعرف على جوائزه فى Sundance Film Festival

القاهرة - سامية سيد - استطاع أيقونة الموسيقى الشهير Questlove أن يضع بصمة جديدة ومختلفة فى عالم الفن و ذلك بعد أن نال واحدة من جوائز مهرجان Sundance Film Festival لعام 2021 بفيلم وثائقى قام باخراجه .

فاز أمس Questlove هو العضو السابق لفريق " The Roots " بجائزة لجنة التحكيم الكبرى لفيلمه الوثائقى للعام " U.S. Grand Jury Prize: Documentary " كذلك جائزة الجمهور " Audience Award: U.S. Documentary "، وذلك بفيلم Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised) الذى اخرجه النجم الشهير، وهو فيلم وثائقى طويل عن مهرجان هارلم الثقافى الأسطورى لعام 1969 الذى احتفل بالموسيقى والثقافة الأمريكية الأفريقية، وعزز الفخروالوحدة السوداء، مدة عرض الفيلم ساعة و57 دقيقة ، وقد قدم الفيلم العرض العالمى الأول فى مهرجان هذا العام .

و بعد فوزه أكد النجم الشهير فى بيان : " لطالما كان حلمى أن أخرج الأفلام ، وكان سرد هذه القصة تجربة رائعة ".

لقد غمرنى وتشرفت بالاستقبال الذى تلقاه الفيلم وأريد أن أتقدم بشكر خاص إلى Sundance وشركائى فى الإنتاج: Radical Media و Vulcan Productions و Concordia و Play / Action Pictures و LarryBilly Productions " .