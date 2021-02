شكرا لقرائتكم خبر عن جولدن جلوب 2021 تصنع التاريخ وترشح ثلاث مخرجات سيدات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر القائمون على الدورة الـ 78 من جوائز الجولدن جلوب، صناعة التاريخ لهذا العام فى قائمة الترشيحات التى تم الإعلان عنها منذ قليل، وهو ترشيح ثلاثة سيدات فى قائمة المخرجات لتكون تلك هى المرة الأولي فى التاريخ التى يتم ترشيح ثلاث سيدات فى القائمة.

ووفقاً للقائمة التى تم الإعلان عنها منذ قليل، فإن القائمين على الجائزة الشهيرة، قرروا إعادة ترشيح السيدات من جديد فى قائمة المخرجات السيدات، بعد ان قررت رابطة الصحافة الأجنبية فى هوليوود وهيئة التصويت التى تقف وراء العرض السنوي، إضافة ثلاثة سيدات للقائمة.

وضمت القائمة كلاً من كلوي تشاو عن فيلمها Nomadland، و إيميرالد فينيل عن فيلمها Promising Young Woman، واخيراً ريجينا كينج عن فيلمها One Night in Miami.

ومن المقرر ان ينافس كل منهن على جائزة أفضل مخرج، أمام كل من ديفيد فينشر عن فيلم "mank" وآرون سوركين في The Trial of the Chicago 7.