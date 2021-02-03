شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى تروج لأغنيتها الجديدة "عقلى وقف" بطرح البوستر الرسمى.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت المطربة نوال الزغبى لأغنيتها الجديدة "عقلى وقف"، والمقرر طرحها قريباً، حيث نشرت البوستر الرسمي للأغنية التي أطلت فيها بفستان لامع من خلال حسابها الرسمى على موقع انستجرام، وذلك بعدما تم طرح برومو الأغنية أمس، حيث اكتفت اليوم بنشر بوستر الأغنية وكتابة اسمها في تعليقها على الصورة قبل نزولها قريباً.



نوال الزغبى فى بوستر عقلى وقف

وكانت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، طرحت برومو كليب أغنيتها الجديدة "عقلى وقف" والمقرر طرحه قريبا أمس، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبد المنعم، إخراج فادى حداد، حيث نشرت البرومو عبر حسابها على انستجرام، علقت عليه: "قريبا".

وانتهت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، من تصوير كليب الأغنية الجديدة التى تؤديها باللهجة المصرية، ومن المقرر أن يتم طرحها كاملة خلال الأيام المقبلة.

من جانبها حرصت النجمة التونسية لطيفة، على تهنئة نوال الزغبى بالأغنية الجديدة، وعلقت على برومو الأغنية: "مبروك يا حبيبتى.. وحشتينى جدا".

وشاركت النجمة نوال الزغبى، مؤخرا عبر حسابها على موقع انستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة جديدة بهوت شورت جديد مطرز، وعلقت قائلة :"أفتقد لكل شيء .. التسوق والقهوة والسفر".