شكرا لقرائتكم خبر عن ناوية تتجه للبيزنس .. هايلى بالدوين تبدأ إجراءات تسجيل علامتها التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجمة هايلى بالدوين زوجة النجم الشهير جاستين بيبر قررت أن تضع المزيد من التركيز على حياتها العملية خلال هذا العام ، فقد فاجأت بالدوين البالغة من العمر ( 24 عاما ) بتقديمها مستندات قانونية لإنشاء علامة تجارية للصحة والجمال تحت اسمها الأوسط " Rhode " ، وهو الخبر الذى تصدرعدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة أبرزها " tmz " و" ديلى ميل " .

وقد صارت هايلى بالدوين على نفس خطى زوجها جاستين بيبر الذى اختار أن تكون علامته التجارية الخاصة بالملابس عبارة عن اسمه الأوسط " drew " حيث اختارت بالدوين أيضا اسمها الأوسط ليكون اسم علامتها التجارية.



هايلي بالديون هايلي بالديون

وأشارت التقارير إلى أن علامة هايلى بالدوين التجارية ستضم منتجات الاستحمام وكريمات التجميل ومنتجات التنظيف الشخصية ومستحضرات التجميل والمكياج والعطور والعناية بالشعر والعناية بالبشرة.

يذكر أن هايلى بالدوين حرصت على التواجد مع جاستين بيبر خلال تصوير كليبه الأخير Anyone الذى حظى بنجاح شديد ، فقد كشف بيبر عن مقطع فيديو قصير لكواليس التصوير، وظهر بالدوين بعدد من اللقطات وهو ما اعتادت عليه هو التواجد من أجل دعم بيبر .