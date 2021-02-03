شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى تشارك جمهورها فيديو وصور جديدة من كواليس تصوير مسلسل "موسى" بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة عبير صبري تصوير مشاهدها في مسلسل "موسى" خلال هذه الأيام بمحافظة أسوان، حيث شاركت جمهورها ومعجبيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيديو وصورا جديدة من كواليس تصوير المسلسل خلال تواجدها في أسوان.

ونشرت الفنانة عبير صبري مقاطع فيديو عبر انستجرام، ظهرت فيها وهي على متن قارب في جزيرة عيسى بأسوان، كما نشرت صورا من بينها لقطة كانت تنظر فيه إلى النيل من نافذة إقامتها على ما يبدو، معلقة :"موسى.. الملحمة.. أسوان".

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها ومعجبيها عبر حسابها الشخصي على انستجرام، صورة جديدة بصحبة النجم محمد رمضان من كواليس مسلسل "موسى" المقرر عرضه في السباق الرمضاني لعام 2021، معلقة على الصورة :"أحلي صباح... مع النجاح كله نمبر 1، والطاقه الحلوه والثقة بالله.. ملحمة موسى.. ما شاء الله.. رمضان 2021".

واعتادت الفنانة عبير صبري على نشر صورها وأنشطتها الحياتية مع جمهورها، كما تشارك بين الحين والآخر صورا وفيديوهات من كواليس مسلسلها الجديد "موسى".



النجمة عبير صبري

وظهر في مقطع الفيديو الذي يكشف جزءًا من كواليس تصوير أحد مشاهد مسلسل موسى، طاقم التصوير مع الفنانة عبير صبري، فيما ارتدى البعض الكمامة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ومسلسل موسى بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.



الفنانة عبير صبري



عبير صبري



عبير صبري



عبير صبري في أسوان



عبير صبري في إطلالة جديدة