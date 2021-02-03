شكرا لقرائتكم خبر عن نيك جوناس يتغزل فى زوجته بريانكا شوبرا: أتمنى إنجاب أطفال كثيرة منها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علاقة مميزة يعيشها الثنائى نيك جوناس وزوجته الممثلة الشهيرة بريانكا شوبرا، إذ يعد الاثنان بمثابة ثنائى ناجح إلى حد كبير، بسبب المحبة التي يكنها كل منهما للآخر مثلما يظهر مع كل مرة يتحدث فيها أي منهما عن الآخر.

وهو الأمر الذى تكرر مؤخراً مع ثناء نيك جوناس على زوجته خلال تصريحه الأخير بحسب ما جاء في تقرير نشره موقع eonline، حيث أكد فيه أنه يتمنى إنجاب أبناء كثر من بريانكا.



نيك جوناس وبريانكا

وقال : " أتمنى أن اؤسس أسرة مع بريانكا شوبرا مليئة بالأطفال، نظراً لأن حياتهم ستصبح بمثابة رحلة عمر جميلة".



نيك جوناس وبريانكا شوبرا

من ناحية أخرى كشفت النجمة العالمية بريانكا شوبرا خلال مقابلة افتراضية مع برنامج The Ellen DeGeneres ، أن زوجها النجم نيك جوناس تخلى عن تعليمها البيانو أثناء الحجر الصحي لفيروس كورونا، وأكدت الممثلة البالغة من العمر 38 عامًا أثناء حديثها عن بُعد من لندن لـ إلين، أنها حاولت تعلم كيفية العزف على البيانو، قائلة " حاولت ذلك لمدة يومين ثم قلت لا أستطيع .."، وأضافت شوبرا أن زوجها حاول تعليمها ولم يستطع.

وأشارت بريانكا أنها انتقلت إلى لندن قبل بضعة أشهر وأنهت فيلمًا ، لكنها بدأت الآن في تصوير مسلسل تجسس لصالح أمازون بعنوان Citadel الذي سيستمر تصويره حتى نوفمبر.

كانت الفائزة بمسابقة ملكة جمال العالم 2000 في البرنامج للترويج لمذكراتها الجديدة غير المكتملة المقرر صدورها في 9 فبراير، وقالت بريانكا إنها كتبت الكتاب أثناء الحجر الصحي وعكست من خلاله 20 عامًا في صناعة الترفيه.