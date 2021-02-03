شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة Wonder Woman فى أحدث ظهور مع ابنتها "ألما" بشوارع كاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسات المصورين، النجمة العالمية جال جادوت، بطلة سلسلة Wonder Woman الشهيرة، أثناء تجولها فى شوارع كاليفورنيا الأمريكية، بصحبة ابنتها ألما، أثناء اتجاهها لممارسة رياضة طفلتها المفضلة وهى التزلج على الجليد.

وظهرت ألما صاحبة التسعة سنوات مع والدتها جادوت صاحبة الـ 35 عاماً، وهي ترتدي حذاء التزلج على الجليد وتسير فى الشوارع، بينما ارتدت جادوت ملابس رياضية وهودي أبيض وبنطلون باللون الأسود.



جال جادوت مع ابنتها

ارتفعت إيرادات فيلم الأكشن والإثارة Wonder Woman 1984، حول العالم إلى 152 مليوناً و 200 ألف دولار أمريكى حول العالم، وذلك بعد طرحه يوم 25 ديسمبر من العام الماضى، 2020.

فيلم Wonder Woman 1984، الذى يدورحول تقدم سريع إلى الثمانينيات، حيث تجدها مغامرة الشاشة الكبيرة التالية لـ Wonder Woman تواجه اثنين من الأعداء الجدد: Max Lord و The Cheetah



جال جادوت

الفيلم بطولة جال جادوت وكريس باين بطل سلسلة Star Trek، وروبن رايت الحاصلة على جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة فى المسلسل التليفزيونى House of Cards، ودانى هوستون والفيلم سيناريو وحوار ألان هاينبرج، وإخراج باتى جينكينز المرشحة لجائزة برايم لأفضل مخرجة عن مسلسل The Killing.