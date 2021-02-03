شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح رامى يوسف لجائزة جولدن جلوب للمرة الثانية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رٌشح النجم المصرى رامى يوسف للمرة الثانية للمنافسة على إحدى جوائز Golden Globes الجولدن جلوب الشهيرة، حيث يناتفس رامى هذا العام على أفضل ممثل فى مسلسل تليفزيونى - موسيقى أو كوميدى وذلك عن دوره فى الجزأ الثانى من مسلسل Ramy.

وكان رامى يوسف فاز العام الماضى بنفس الجائزة عن مسلسله Ramy الذى حقق نجاحا مذهلا وأثار ضجة حول العالم.

وينافس رامى يوسف هذا العام على الجائزة كل من جيسون سيديكيس عن دوره فى " Ted Lasso " و ايوجين ليفى عن دوره فى " Schitt’s Creek " ، كذلك ينافس ايضا على الجائزة النجم العالمى نيكولا هولت عن دوره فى " The Great " ، كذلك دون سيدل ضمن المرشحين للجائزة و ذلك بدوره فى مسلسل "Black Monday ".