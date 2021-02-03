شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لؤلؤ 29 .. هل تكتشف لؤلؤ حقيقة مروة وبودا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر جمهور النجمة مى عمر حلقة مسلسل لؤلؤ 29 بفارغ الصبر، خاصة أن الحلقة الـ 28 من مسلسل لؤلؤ الذى يتم عرضه على قناة ON انتهت بمكالمة بودا محمد الشرنوبى لـ مروة هدير عبد الناصر في وجود "لؤلؤ" مى عمر وتطلب منها وضع المكالمة على "الاسبكير" وسط مخاوف مروة من لؤلؤ، ومن المقرر أن تكشف حلقة مسلسل لؤلؤ 29، المقرر عرضها بعد قليل عن رد فعل لؤلؤ بعد مكالمة بودا وهل ستكتشف العلاقة بينهما؟.



مسلسل لؤلؤ



مسلسل لؤلؤ



مسلسل لؤلؤ



مسلسل لؤلؤ

مسلسل لؤلؤ مى عمر تطلب الطلاق

وفى الحلقة 28 طلبت لؤلؤ "مى عمر" الطلاق من طارق نصار أحمد زاهر، وهددته إذا لم يطلقها سوف ترفع قضية خلع عليه وطالبت كاميليا "نيرمين الفقى" من مجدى "إدوارد" أن لؤلؤ تبتعد عن بدر "محمد الشرنوبى" لأنه نصاب ومحتال، ونهال "نجلاء بدر" تخبر داليا "هيدى كرم" خطتها لقتل لؤلؤ وطارق.

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.