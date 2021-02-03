شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى ينفى صحة ما تردد حول تدهو الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية صحة ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية بشأن التدهور الشديد في الحالة الصحية للفنان الكبير يوسف شعبان.

وقال زكي - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "يوسف شعبان بصحة جيدة وحالته الصحية مستقرة تماما"، معربا عن استيائه الشديد إزاء تناول مثل تلك الشائعات عبر بعض المواقع الإليكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وكان أشرف زكي قد تقدم، في شهر أغسطس الماضي، ببلاغ إلى النائب العام ضد مروجى شائعات مرض ووفاة الفنانين، في ‏استجابة للمخرج محمد عبد العزيز، الذى خاطبه فى رسالة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "‏فيس بوك" ‏بسرعة التقدم ببلاغ للنائب العام بصفته نقيب الممثلين للتحقيق مع مروجى شائعات وفاة الفنانين.‏