شكرا لقرائتكم خبر عن قصة حب مروان خورى من فتاة بدون ديانة .. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الفنان اللبنانى مروان خورى، بعيد ميلاده، اليوم الأربعاء الموافق 3 فبراير، ويلقبه الكثيرين بالفنان الشامل وذلك لتعدد مواهبه، فهو كاتب وملحن بجانب أنه من أشهر مطربى لبنان، كما أنه خاض تجربة التمثيل، ولكنه أشتهر أكتر من ناحية الطرب والغناء خاصة وأنه قدم الكثير من الألبومات الناجحة، كما أنه عمل كملحن وشاعر في العديد من الأغنيات لنجوم أخرين أمثال، ماجدة الرومى، ونجوى كرم واليسا وغيرهم.

يغلب علي أغنيات المطرب اللبناني مروان خوري الطابع الرومانسى بشكل كبر سواء في الكلمات أو الألحان وطريقة غنائها وتصويرها على طريقة الفيديو كليب، حتى أن الأغنيات التي قام بتلحينها لمطربين أخرين أمثال إليسا ونوال الزغبى وماجدة الرومى كان يغلب عليها أيضا الطابع الرومانسى.

لم يتزوج الفنان مروان خورى حتى وقتنا الحالي، ولكنه أعلن منذ شهر بأنه مقبل على الزواج خلال الفترة المقبلة، خلال استضافته فى أحد البرامج التلفزيونية، حيث قال أن قصة حبه منذ 3 سنوات وأن حبيبته بدون ديانة قائلا: أنا شخص علماني اؤمن بالديانة المسيحية، لكني مؤمن أن الحب أسمى من المعاني، ولا يرتبط بدين أو عقيدة، فأنا يهمنى الحب ويهمنى الانسان، وهى بدون دين أوعقيدة والزواج سيكون مدنى.

يذكرأن المطرب اللبنانى مروان خورى تعلم العزف على البيانو والكسليك السولفيج والهارمونى فى جامعة الروح القدس، وشارك فى العديد من الحفلات الفنية عندما كان فى السابعة من عمره، وفي عام 1987 حصل على الجائزة الثانية في التلحين من جامعة الروح القدس - التى قدمها له ممثل لرئيس الجمهورية أمين الجميّل.

وفي عام 1995 صدرت له أغنية "فيك لما بلاك"، ليواصل نجاحه وتألقه بإصدار ألبوم له تحت عنوان "خيال العمر" وصور من هذا الألبوم أغنية "يا شوق" على طريقة الفيديو كليب مع المخرج باسم كريستو، لتكون وش الخير عليه حتى أصبح من أقوى المطربين بالساحة الفنية.