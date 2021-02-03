شكرا لقرائتكم خبر عن انجلينا جولي: كنت نجمة أفلام الأكشن والآن لا استطيع القفز على الترامبولين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة العالمية انجلينا جولي في حوارها مع مجلة "فوج" البريطانية، ان لديها شعور بأنها ستكون في حالة جيدة عند ببلوغ الخمسين، مضيفة أنها تشعر بالفعل بأنها أفضل حالا بكثير في سن الأربعين عما كانت من قبل، واشارت جولي ان شعورها بهذا يرجع إلى وفاة والدتها في سن مبكرة، قائلة: "لذلك ربما يمنحني السن الأكبر شعورا بالانتصار".

وتجد جولي أنه من الطريف أن أبناءها يشعرون بالقلق عليها، قائلة: "مؤخرا كنا على الترامبولين، وقال لي أبنائي: لا تفعلي يا أمى سوف تؤذين نفسك". وأضافت جولي مازحة: "كان هناك وقت كنت فيه نجمة أفلام حركة، والآن يخبرني أطفالي بأنه يجب علي أن أنزل من الترامبولين حتى لا أؤذي نفسي"

وكانت قد عرضت جولى لوحة تشكيلية من رسم رئيس الوزراء البريطانى الشهير ونستون تشرشل للبيع، حسب ما أعلنت عنه دار كريستى للمزادات فى لندن.

اللوحة حسب مواقع أجنبية رسمها السياسى الشهير تشرشل فى مدينة مراكش بالمغرب يناير 1943، بعد مؤتمر الدار البيضاء الذى حضره أيضاً الرئيس الأمريكى فرانكلين روزفلت.

وباتت اللوحة جزءًا من التاريخ السياسى وتاريخ هوليوود، واللوحة عرضتها أنجلينا جولى فى الدار، لكن سيتم بيعها الشهر المقبل بسعر يقدر بـ 1.5 مليون جنيه إلى 2.5 مليون جنيه ( 2.1 مليون دولار إلى 3.4 مليون دولار).

والصورة التى تمثل مسجد الكتبية بمراكش والذى بنى فى القرن الثانى عشر، مع خلفية جبال الأطلس، هى اللوحة الوحيدة التى أكملها زعيم بريطانيا فى الحرب العالمية الثانية خلال نزاع 1939-1945، و أهداها إلى الرئيس الأمريكى الأسبق روزفلت.