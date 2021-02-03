شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال النجم ليل بيبى عن تعاونه مع المغنى دريك فى مجموعة من الأغانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن هناك عدد من الأعمال الغنائية التى تجمع النجم العالمى ليل بيبى و المغنى الشهير دريك ، وهوالخبر الذى تصدرعدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة .

فى مقابلة مع " Billboard " كشف ليل بيبى مغنى "On Me" أنه سجل عدد من الأعمال مع دريك والتى لم يتم إصدارها بعد، حيث قال: " عملت أنا ودريك على عدد من الأغانى معا، و قد أن إحدى الأغانى سجلت فى استوديو جيمس [هاردن] ، وفى الحقيقة أنا لا أحذف الأغانى من الكمبيوتر لذلك فالأغانى مازالت موجودة " .

وفى شهر ديسمبر أكد لاعب كرة السلة " DeMarcus Cousins " إنه سمع عن تعاون جمع دريك و ليل بيبى وهو الأمر الذى فاجئ ليل بيبى وأزعجه كون العمل تم فى سرية تامة لكى يكون بمثابة مفاجأة لعشاق الموسيقى والغناء حول العالم .

ولا يمكن أن ننسى أن ليل بيبى ودريك تعونا فيما قبل فى أغنية Yes Fact عام 2018 ، وهى الأغنية التى وصلت الى المركز السادس على مخطط قائمة Billboard Hot 100.

بينما شار موقع " راب اب " أنه من غير الواضح أين ستظهر أغنيتهم التى تعاونا فيها معا ولكن يمكن أن تكون ضمن أغنيات ألبوم دريك الجديد والذى طال انتظاره و يحمل اسم " Certified Lover Boy " .