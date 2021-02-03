شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد مع نسناس بودى فى كواليس تصوير "حلوة الدنيا سكر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة هنا الزاهد عن شخصية جديدة من الشخصيات التى تؤديها ضمن مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر"، المقرر طرحه قريبا، وهى شخصية "ساندى إبراهيم التابعى"، حيث ظهرت وشعرها باللون المائل للأحمر، بعد كشفها مؤخرا عن شخصية "مريم" التى ارتدت فيها الحجاب.



هنا الزاهد

ونشرت هنا، عبر حسابها على إنستجرام، صورة من كواليس المسلسل، وهى تحمل "نسناس" على كتفها، وعلقت قائلة: "ساندى إبراهيم التابعى والنسناس بتاعها بودى، مسلسل حلوة الدنيا سكر قريب جدا، مين متحمس؟".





وسبق وظهرت النجمة هنا الزاهد، فى لوك جديد، خلال تصوير مسلسلها الجديد المقرر عرضه على شبكة قنوات dmc الفترة المقبلة فى أولى بطولاتها المطلقة.

ونشرت هنا، عبر حسابها على إنستجرام، فيديو من كواليس تصوير المسلسل وهى بالحجاب وتلتقط صورًا بطريقة السيلفى، أتبعتها قائلة: "استنوا شخصية مريم من مسلسل حلوة الدنيا سكر، من أكتر الشخصيات اللى بحبها.. يارب تعجبكم".

وتواصل الفنانة هنا الزاهد، تصوير مشاهدها فى مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، فى العديد من الديكورات الخاصة بالعمل، وفى حكاية "لا سحر ولا شعوذة"، تجسد هنا دور "مخاوية جن" خلال الأحداث.

وتقدم "الزاهد" خلال أحداث المسلسل 9 شخصيات مختلفة، من خلال 9 حكايات منفصلة متصلة، وتأتى كل حلقة فى 5 حلقات ويكون بطلها أمام هنا الزاهد فنان مختلف، وذلك بعناوين "سحر وشعوذة"، "9 خطوات لقلب الرجل"، "الجريمة لا تفيد" و"المتخصصة".