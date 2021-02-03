شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تهنئته لمصطفى محمد.. أيمن بهجت: لازم أكون مدرب علشان لما أبارك للاعب يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر على تهنئة نجم كرة القدم المصرية ولاعب جالطة سراى التركى مصطفى محمد بعد احرازه هدف في أول مشاركاته مع فريقه الجديد برحلة احترافه، إلا أن عدم رد مصطفى ربما دفع أيمن للتعليق على الأمر من خلال تغريدة كتب فيها : "هل المفروض اكون اعلامي رياضى او صحفى او مدرب عشان لما ابارك للاعب كره يهتم ويرد عليا مايحرجنيش كده"، وفور نشر التغريدة حرص النجم محمد هنيدى الرد عليه بنشر صورة كوميكس عبارة عن قطة مندهشة.



ايمن بهجت ورد هنيدى

وكان الشاعر أيمن بهجت قمر وجه أمس رسالة لمصطفى محمد قال فيها : "اهلاوي وبشجعك والله من قلبي، ربنا معاك وتحيه لمدربك المحترم".



ايمن بهجت وتغريدته أمس

كما حرص مصطفى محمد على الاحتفال بهدفه ورد على أغلب المهنئين له مثلما حصل فى رده على الاعلامى ابراهيم فايق، وغيره ممن قدموا له التهنئة بمناسبة انطلاقته المميزة فى الدورى التركى مع فريقه الجديد الذى انتقل له على سبيل الإعارة من نادى الزمالك.

من ناحية أخرى احتفت الصحف التركية الصادرة اليوم ،الأربعاء، بهدف مصطفى محمد الأول فى ظهوره بأولي مبارياته مع جالطة سراي فى الدورى التركى في شباك اسطنبول باشاك شهير ضمن حسابات الأسبوع الـ23 من منافسات الدوري التركي، حيث دخل نجم الزمالك السابق بديلا إلى أرض الملعب فى الدقيقة 46، لتنشيط الجانب الهجومي وسجل لاعب الزمالك السابق هدفه الأول من ضربة جزاء فى الوقت بدل الضائع 90+2.



مصطفى محمد فى رده على ابراهيم فايق

وأكدت صحيفة "fanatik" أن مصطفى محمد فرض نفسه في تشكيل جالطة سراي بالتسجيل في شباك باشاك شهير في الدقيقة 92، وقالت الصحيفة، أن بداية مصطفى محمد جعلت الإدارة التركية في وضع مميز نظرًا لوجود بند يتيح للنادي الحصول على هداف الزمالك بصورة نهائية بعد قدومه على سبيل الإعارة.

وكتبت صحيفة "fotomac" إن مصطفى محمد سيعزز الجانب الهجومي في كتيبة المدرب فاتح تريم خاصة بعد رحيل الهداف السنغالي مباي دياني على سبيل الإعارة لصفوف ويست بروميتش.