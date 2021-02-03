رانيا يوسف تعتذر عن تصريحاتها حول الحجاب

محمد الفلاح - الأربعاء 3 فبراير 2021

اعتذرت الفنانة المصرية رانيا يوسف عن تصريحاتها الأخيرة المثيرة للجدل حول الحجاب التي أدلت بها في لقاء على قناة "الرشيد" العراقية.



وقالت رانيا، في بيان على لسانها نشره اليوم محاميها طارق العوضي عبر حسابه في "فيسبوك": "قلت بشكل شخصي إنني لا أرى أنني سأرتدي الحجاب"، موضحةً أن "هذا موضوع شخصي بحت لا علاقة له بأنني أفتي في الدين لغيري".

وأضافت أن هذا الرأي الذي تتبناه لا يحمل في طياته أي شيء تجاه من يلبسن الحجاب، مشيرةً إلى أنها بالرغم من ذلك اتصلت بمذيع البرنامج الذي أجرى معها الحوار تطلب منه حذف سؤال الحجاب وإجابته خشية أن يحدث بلبلة لكنه لم يفِ بوعده وأذاع اللقاء كاملاً.

وأكدت اعتذارها الخالص لكل فرد رأى أو سمع الحوار المجتزأ، مبديةً أسفها عن إجراء الحوار من الأصل مع المذيع الذي وصفته بأنه لم يكن محلاً للثقة.