"ذا كراون" يكتسح ترشيحات جولدن جلوب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدر مسلسل "ذا كراون" ترشيحات جوائز جولدن جلوب للدراما التلفزيونية، الأربعاء، مع استعراض المصوتين لأبرز الأعمال التي عرضت أثناء كورونا.

كما دخلت المنافسة مسلسلات و"شيتس كريك" و"أوزارك"، "تيد لاسو" و"ذا فلايت اتندنت" و"إميلي في باريس" التي رشحتها رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية وهي الجهة المانحة لجوائز جولدن جلوب.





ونالت الأعمال المنتجة من شركة نتفليكس 20 ترشيحا بجوائز المسلسلات وهو رقم فاق ترشيحات أي من شبكات التلفزيون الأخرى فيما حلت شبكة "إتش.بي.أو" المملوكة لشركة "إيه.تي أند تي" بالمركز الثاني بـ7 ترشيحات، وحصلت منصة هولو التابعة لشركة والت ديزني على ست ترشيحات.

ولاقى بث المسلسلات عبر الإنترنت رواجا في سوق الترفيه خلال 2020 في ظل إغلاق دور السينما بسبب جائحة كوفيد-19 وقضاء الناس المزيد من الوقت بالمنزل.

وجذبت نتفليكس خلال عام واحد عددا من الزبائن أكثر من أي وقت مضى ليصل عدد مشتركيها بأنحاء العالم إلى 203.7 مليون فيما قفز عدد مشتركي ديزني بلس إلى 86 مليونا.