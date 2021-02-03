كورونا يخطف بريق "يوروفيجن".. الحفل دون جمهور في مايو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توقع منظمون هولنديون، الأربعاء، إقامة مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" في روتردام في مايو/أيار المقبل

وسيتم اتخاذ القرار النهائي في منتصف أبريل/نيسان بشأن ما إذا كان يمكن للمشاهدين حضور الحدث الذي سيقام في مدينة هيلفرسوم أم لا.



وتم إلغاء المسابقة عام 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا وسمح للمشاهدين الذين اشتروا التذاكر بإعادتها.





واستبعد المنظمون إقامة المسابقة في ظل ظروف طبيعية وبحضور جمهور كبير.

ومن المقرر أن تقام مسابقات نصف النهائي لهذا العام في روتردام يومي 18 و 20 أيار/مايو ، على أن تقام المسابقة النهائية في 22 أيار/مايو.