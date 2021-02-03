"الصداقة 2021".. تمرين عسكري مشترك بين السعودية وأمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفذت القوات البرية الملكية السعودية والقيادة الوسطى للجيش الأمريكي، التمرين العسكري المشترك "الصداقة 2021".

التمرين شاركت فيه إدارة التدريب والعقائد العسكرية بالقوات البرية وقيادة المنطقة الشمالية الغربية السعودية، مع القيادة الوسطى للجيش الأمريكي، حيث تم بشكل افتراضي عبر الاتصال المرئي، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ويهدف هذا التمرين إلى توحيد المفاهيم العسكرية من خلال العمل المشترك، وتطوير عملية القيادة والسيطرة أثناء العمليات.

ويعمل التمرين أيضاً على تبادل الخبرات العسكرية بين القوات البرية الملكية السعودية والقيادة الوسطى للجيش الأمريكي وتوثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين البلدين.