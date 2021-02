شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جائزة أمير هداية بحفل Hollywood Music in Media Awards والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم حفل Hollywood Music in Media Awards فى دورته الـ11 والأول افتراضيا، وكان ضمن الفائزين النجم أمير هداية، حيث نال جائزة MAIN TITLE – TV SHOW (FOREIGN LANGUAGE) وذلك عن مسلسل "دفعة بيروت".



دفعة بيروت

كما ضمت قائمة الفائزين أيضا فيلم " MINARI (A24) " لأيميل موسيرى كأفضل فيلم مستقل، فى حين نال فيلم " SOUL " جائزة أفضل فيلم انيميشن للعام ، وهو من أنتاج " Walt Disney Studios " .

بينما نال فيلم " TENET " جائزة أفضل فيلم " SCI-FI/FANTASY " وهو إنتاج مشترك بين وارنر بروس و HBO MAX ، فى حين حصد فيلم " THE INVISIBLE MAN " جائزة أفضل فيلم رعب لهذا العام ، أما جائزة أفضل فيلم وثائقى فكانت من نصيب فيلم " DAVID ATTENBOROUGH: A LIFE ON OUR PLANET " .