شكرا لقرائتكم خبر عن فضل شاكر يطرح أغنيته الجديدة "ليه" فى أول تعاون مع شاعرة الإمارات جنان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب اللبنانى فضل شاكر أغنيته الجديدة "ليه" باللهجة الخليجية، عصر اليوم الأربعاء، عبر موقع يوتيوب، من كلمات شاعرة الإمارات جنان، ألحان زياد يوسف، توزيع غصين سيبروس، مكس وماستر مصطفى كمال.

وتقول كلمات الأغنية: "ليه ما عادَت الدِنيا تِسوى إلا بوجودك.. وليه ما عادَت الأيام تِحسَب إلا بروياك، انت ياللى حلا هالكون كلّه بحضورك.. تفداك نفسى وين ماتأخِذها هى وياك، جنة حلا مفنودة هى بشوفة عيونك.. ورقة الأيام تعزفها لحظة هنايا بدنياك، تعال خلِّنا نروى الحنايا بدفاها لحونك.. ترانيم يخلّدها لحن الوفاء لى بحناياك، سحرنى العشق اللى كحلها جفونك.. دخيل انا الضحكة لا تحرمنى سجاياك، أفداك انا وافدى اللحظة اللى بجنونك.. تاخذنى لدنيا الغزل وتغزلنى بمزاياك، دخيلها الضحكة اروينى بغلا عيونك.. وأنسج الأحلام بلمسة حلا يمناك".





من ناحية أخرى انتهى النجم اللبنانى فضل شاكر من تسجيل أغنية سينجل جديدة باللهجة المصرية بعنوان "لسه الحالة ماتسرش"، من كلمات حسام سعيد، ألحان محمود أنور، توزيع صالح موسى، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.

كما طرح فضل شاكر، مؤخرا أغنيته الجديدة "ابقى قابلنى" باللهجة المصرية، وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات عمرو المصرى، ألحان عمرو الشاذلى، توزيع الموسيقى عمرو الخضرى.