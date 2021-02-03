شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "لؤلؤ" يواصل نجاحه ويتصدر قائمة ترندات يوتيوب للأعلى مشاهدة .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة كبيرة من النجاح يحققها مسلسل لؤلؤ من بطولة النجمة مى عمر، حيث سبق وتصدر التريندات في أكثر من مناسبة آخرها الساعات الماضية حينما جاء مشهد ضمن آخر حلقات المسلسل التي عرضت أمس ضمن الأعلى مشاهدة على موقع يوتيوب فى قائمة التريندات الأكثر مشاهدة، مما يدل على حالة التفاعل الكبيرة من جانب جمهور ومشاهدى المسلسل مع حلقاته.

مشهد مسلسل لؤلؤ الذى تصدر قائمة ترندات يوتيوب ضمن الأعلى مشاهدة على الموقع

الحساب الرسمى لشركة سينرجى بدوره علق على ذلك وكتب من خلال انستجرام تعليقاً على حالة نجاح المسلسل : "مسلسل لؤلؤ يتصدر تريند قائمة الأعلي مشاهدة علي يوتيوب".

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

وقد شهدت أحداث المسلسل سخونة كبيرة ضمن الحلقات الأخيرة بسبب تشابك العلاقات حول لؤلؤ فى إطار من التشويق بعدما عادت إلى طارق الذى يلعب شخصيته أحمد زاهر وصار يشك فى علاقتها ببودا (محمد الشرنوبى) والذى يحاول بدوره انفصالها عن طارق حيث يستغلها ضمن خطته مع مروة صديقة لؤلؤ، والتى شعرت هى الأخرى بملعوب من بودا وسط شك من أم لؤلؤ فيها مما زاد من إثارة الحلقات.