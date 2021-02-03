شكرا لقرائتكم خبر عن القمر يحمل "دوا ليبا" فى صورة من كواليس كليبها الأخير Levitating والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة العالمية دوا ليبا - Dua Lipa، متابعيها وجمهورها، بصورة لها من كواليس تصوير كليبها الأخير Levitating، الذى طرحته منذ أربعة اشهر عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، والتى ظهرت من خلالها وهى تجلس فوق القمر المزين فى كواليس التصوير.

ونشرت النجمة صاحبة الـ 25 عاماً، الصورة التى ظهرت من خلالها وهى فوق القمر عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، لتجذب عددا كبيرا من التعليقات والإعجابات، حيث حققت أغنيتها Levitating أكثر من 102 مليون مشاهدة حتى الآن.

ومازالت النجمة البالغة من العمر ( 25 عاما ) تحقق المزيد من النجاحات بكليبها " One Kiss " الذي اطلقته عام 2018 وتعاونت فيه مع كيلفن هاريس، حيث وصلت نسبة مشاهدة الكليب على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" لأكثر من 700 مليون مشاهدة إضافة الي 3.7 مليون LIKES حتى الآن.



دوا ليبا

يذكر أن دوا ليبا واجهت مؤخرا سلسلة من الانتقادات وذلك بعد أن طلبت من جمهورها "البقاء فى المنزل" أثناء الإغلاق الأول لكنها لم تنفذ نصيحتها على نفسها، بل سافرت فى جميع أنحاء العالم، ومن المعروف أن دوا ليبا تعلم جيدا كيف تستمتع مع صديقها السوبر موديل الشهير أنور حديد، وكان سفرها مع أنور وعدد من أصدقائها وسط جائحة فيروس كورونا " COVID-19 " للمكسيك أمرا مثيرا للجدل فقد كتب المعجبون فى التعليقات أن " السفر غير ضرورى حيث يعرضنا جميعا لخطر الإصابة".