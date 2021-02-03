شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تصور مشاهد الحلقة السادسة من "اللى مالوش كبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور النجمة ياسمين عبد العزيز مشاهد الحلقة السادسة من مسلسلها الرمضانى المقبل "اللى مالوش كبير"، والتى تجمع بينها وبين الفنان أحمد العوضى الذى يجسد دور البطولة أمامها خلال الأحداث، وتتزوج رجلا مسنا ويكبر عنها سنًا، وتدخل في صراع مع والدها بسبب قسوته عليها وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق.

وبدأ النجمان ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى تصوير مسلسلهما الجديد "اللى ملوش كبير"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، فى منطقة 6 أكتوبر، حيث تجمع المشاهد الأولى بين ياسمين والعوضى وبعض الممثلين الشباب فى أحد المولات، ويأتى انطلاق تصوير المسلسل فى وقت مبكر حتى يتثنى لفريق العمل الانتهاء من التصوير قبل حلول شهر رمضان.

وجاءت القائمة النهائية لأبطال مسلسل "اللى ملوش كبير" كالتالى : ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب.

يشار إلى أن ياسمين عبد العزيز، قدمت العام الماضى مسلسل "ونحب تانى ليه"، ولاقى نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشارك في بطولته كل من كريم فهمى، وشريف منير، وليلى عز العرب، وسوسن بدر، وأخرون، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، ومخرج أول محمد الخبيرى وإنتاج سينرجى.