أشرف زكي يكشف حقيقة تدهور الحالة الصحية ليوسف شعبان



محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان.

ونفى زكي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، صحة ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية بشأن التدهور الشديد في الحالة الصحية للفنان الكبير يوسف شعبان.

وأضاف، أن يوسف شعبان بصحة جيدة وحالته الصحية مستقرة تماما، معربًا عن استيائه الشديد إزاء تناول مثل تلك الشائعات عبر بعض المواقع الإليكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وكان أشرف زكي قد تقدم، في شهر أغسطس الماضي، ببلاغ إلى النائب العام ضد مروجي شائعات مرض ووفاة الفنانين، في ‏استجابة للمخرج محمد عبد العزيز، الذي خاطبه في رسالة عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "‏فيس بوك" ‏بسرعة التقدم ببلاغ للنائب العام بصفته نقيب الممثلين للتحقيق مع مروجي شائعات وفاة الفنانين.‏