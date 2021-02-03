هنا الزاهد تروج لـ"حلوة الدنيا سكر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

روجت الفنانة هنا الزاهد، لمسلسل"حلوة الدنيا سكر" المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة.

ونشرت هنا، صورة لها مع نسناس، عبر حسابها على إنستجرام، كنوع من الترويج للعمل، وعلقت: "ساندي إبراهيم التابعي والنسناس بتاعها بودي، مسلسل (حلوة الدنيا سكر) قريب جدًا، مين متحمس؟".

وتقدم "الزاهد" خلال أحداث المسلسل 9 شخصيات مختلفة، من خلال 9 حكايات منفصلة متصلة، وتأتي كل حلقة في 5 حلقات ويكون بطلها أمام هنا الزاهد فنان مختلف،منها: "سحر وشعوذة"، "9 خطوات لقلب الرجل"، "الجريمة لا تفيد" و"المتخصصة".

مسلسل"حلوة الدنيا سكر" يشارك في بطولته النجوم: محمد كيلاني، محمود عبد المغني، ميدو عادل، ومحمد الشرنوبي، حنان سليمان، وجيلان علاء، وياسمين رحمي، وليلى عز العرب، وعدد من الفنانين.