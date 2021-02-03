في بيان لها.. رانيا يوسف تعلن مقاضاة المذيع العراقي في الحلقة المثيرة للجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة رانيا يوسف بيانًا لها بشأن حلقتها في أحد البرامج العراقية التي أثارت جدلًا واسعًا، بعد التصريحات التي أدلت بها خلال الحلقة وعرضتها لانتقادات لاذعة.

وعبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي نشرت "رانيا"، صورًا من البيان جاء فيه: "جرى العرف أن لكل مهنة قانونًا صارمًا وواضحًا ينظمها ببنود ومواد محددة، ولكن من المعلوم أن لكل مهنة ميثاق شرف إنسانيًا إلى جانب مواد القانون الجامدة، حيث إن ميثاق الشرف يعد بمثابة ظل القانون وميثاق الشرف الإعلامي يجبر المشتغلين بالاعلام على أن يحترموا ضيوفهم ويحترموا رغباتهم في الإخبار عن أنفسهم بالطريقة التي يريدون، خاصة إذا كان هؤلاء الضيوف هم مشاهير المجتمع وخاصته".

وأضاف البيان: "في الحقيقة إنني كنت اتخذت قرارًا بالحد أو الامتناع المؤقت عن اللقاءات الصحفية أو التليفزيونية وبالذات التي تعتمد على نشر التسجيل المصور عبر وسائل التواصل طلبًا للمزيد من المشاهدات، حيث ثفافة الترند التي تتطلب في كثير من الأحيان قص وتغيير فحوى الكلام وإظهار لقطات مجمعة من الحوار (برومو) تعطي معنى زائفًا ومشوهًا لحقيقة ما قيل على طول مدة الحوار، لكنني وبعد إلحاح من مذيع عراقي- مع كامل حبي وتقديري لشعب العراق العزيز والجمهور العراقي".

وتابع البيان الذي نشرته رانيا يوسف: "فقد أرسل هذا المذيع رسائل كثيرة وملحة أن لقائي مع قناته ليلة رأس السنة سيكون نصرًا كبيرًا له في مجال عمله، وأن القناة لا تملك الميزانية التي تجعلها تدفع المبالغ التي يحصل عليها الشخصيات العامة والفنانون، وبعد إلحاح مستمر وافقت على إجراء اللقاء بدون أي مقابل مالي وتقديرًا للجمهور العراقي الكبير".

وتابعت: "لكنني وفي أثناء الحوار فوجئت ببعض الأسئلة التي يمكن أن نسميها أسئلة سمجة، فكان الرد التلقائي مني أن أجيب بشيء من السخرية والضحك، وهذه طريقة معروفة لمواجهة السماجة، ومن هذه النوعية سؤال حول ملابس الفنانات بالعموم في المهرجانات السينمائية فرددت بإجابة ساخرة اجتزئت من سياقها، وقلت مؤكدة أنني أضحك ولا أتكلم بجدية، وذلك في المقطع الأول بالدقيقة ٢.٣٧ إلى ٢.٣٩ أنا بحاول أهزر معاك طول الوقت، فقد قلت أنا بهزر معاك وموجود ذلك في النسخة الكاملة للحلقة ٥٠ دقيقة، ثم أكملت الإجابة".

واستطردت رانيا في بيانها: "لم يكن استخدامي للآية القرآنية الشريفة (وأما بنعمة ربك فحدث) له أي علاقة بسياق الإجابة عن جمال الفنانات أو ملابسهن، فقد قلت بالنص بعد استشهادي بهذه الآية في المقطع التالي بالدقيقة ٣.١٧ إلى ٣.٢٢ مش قصدي في الجسم أنا قصدي في الحياة، فلما يبقى عندك حاجة حلوة أظهرها للناس، أنا أقصد في الحياة عامة وليس الجسم".

وأوضحت رانيا في البيان: "أما النقطة الثالثة التي أثارت مشاعر من سمعوا الحوار مجتزأ من سياقه، كانت إجابتي عن سؤال حول الحجاب فقلت بشكل شخصي أنني لا أرى أنني سأرتدي الحجاب، وهذا موضوع شخصي بحت لا علاقة له بأنني أفتي في الدين لغيري، وقد استشهدت بما كنا نراه جميعًا، ومن الصور القديمة وحفلات حقبة الستينيات، أنه كان من النادر أن ترى سيدة ترتدي الحجاب، ومع ذلك كان المجتمع المصري محافظًا ومتفتحًا دون النظر لشكل أو ملبس، وهذا الرأي إنما هو يظل رأيًا شخصيًا لا علاقة له بأصل الدين".

وأضافت: "فقول هذا الرأي أو غيره ليس دعوة ولا يحمل في طياته أي شيء تجاه من يلبسن الحجاب، أو الذين رأوا عدم ارتدائه فما قيل يظل في مساحة الرأي الشخصي البحت، ورغم ذلك فبعد أن انتهيت من إجراء الحوار اتصلت وأرسلت رسائل للمذيع أطلب فيها منه حذف سؤال الحجاب وإجابته لأنني خشيت أن يحدث بلبلة، وقد وعد بعد سؤال القناة والمخرج أن يحذف هذا المقطع، ولكنه سعيًا للتريند على حساب من استقبلته وقناته بلا أي مقابل مادي وتقديرًا للشعب العراقي لم يفِ بوعده، وأذاع اللقاء كاملًا، وأنا أملك كافة الرسائل المكتوبة والصوتية المتبادلة بعد إجراء الحوار بصوت المذيع، والتي تثبت تعرضي للخداع أكثر من مرة، وأنه لم يفِ بالوعد في كل ما قال".

وتابع البيان: "من حق الفنان أو الشخصية العامة أن يراجع ما قاله قبل إذاعته أو نشره، طالما لم يذع؛ لأنه يمكن لأي إنسان- والفنان بشر- أن يخطئ أو يزل لسانه بكلمة لا تحمل أي قصد أو نية للمعنى التي ظهرت به، وعلى ذلك فقد تشرفت بلقاء السيد أحمد نايف رشيد سفير جمهورية العراق لدى جمهورية مصر العربية، وتقدمت بشكوى فيها ملف كامل موثق بالصوت والكتابة والتواريخ لما حدث من اجتزاء وخداع قبل وبعد الحوار، وبصدد أيضا اتخاذ إجراءات قانونية في دولة العراق ضد إدارة القناة، وضد هذا المذيع لحفظ حقوقي وضد التشويه المتعمد لشخصي الذي صدر منهم، وذلك خلال مقابلة ستتم خلال أيام مع معالي وزير الإعلام العراقي".

وأوضحت: "إني أرجو من الجميع ألا يحكم بحكم متسرع ومبني على لقطات مجتزأة ومحرفة عن سياقها من الحوار، هذا وقد طلبت من المحامي الخاص بي البدء فورًا في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بمصر وبالعراق، وإبلاغ معالي النائب العام والمجلس الأعلى للإعلام بما تم من خداع وتشويه لحواري".

وتقدمت رانيا يوسف بالاعتذار قائلة: "أقدم اعتذاري الخالص لجموع الشعب المصري خاصة لكل فرد رأى أو سمع هذا الحوار المجتزأ، وظن منه أن هذه المعاني صدرت مني كما أقدم لهم اعتذاري عن إجراء الحوار من الأصل مع مذيع لم يكن محلا للثقة، ولكننا نعيش لنكتسب الخبرات ونتعلم، لذا فقد رأيت أن أكتب هذا البيان للجمهور الغالي بالذات في بلدي مصر الحبيبة الذي أتحصن به دوما في مواجهة كل ما يمس الفن والفنان المصري بهدف التشويه المتعمد، ومن هنا أهيب بجموع الإعلاميين المهنيين بحق أن نتكاتف جميعا لنحمي هيبة الكلمة، فالكلمة هي الجسر الوحيد للفنان الذي يصل به لوجدان جمهوره، وأخيرًا شرف الرجل هو الكلمة"